ESPN experts pick the winners of the College Football Playoff semifinal games on Saturday when No. 2 Clemson faces No. 3 Notre Dame at the Goodyear Cotton Bowl Classic (4 p.m. ET, ESPN) before No. 1 Alabama takes on No. 4 Oklahoma at the Capital One Orange Bowl (8 ET, ESPN).

Reporter Clemson-Notre Dame Alabama-Oklahoma Andrea Adelson

34-31

50-28 Joel Anderson

31-24

45-35 Edward Aschoff

27-21

38-27 Kyle Bonagura

35-31

49-35 Heather Dinich

28-24

41-38 David M. Hale

31-17

45-35 Sam Khan Jr.

38-21

45-40 Chris Low

31-21

45-35 Ivan Maisel

28-24

45-35 Ryan McGee

38-28

48-45 Dan Murphy

28-24

45-31 Adam Rittenberg

35-27

55-37 Alex Scarborough

27-13

35-24 Mark Schlabach

28-24

48-34 Mitch Sherman

34-21

52-38 Jake Trotter

28-17

51-42 Tom VanHaaren

27-20

42-24